Guvernul va compensa majorarea ratei dobânzii bancare pentru beneficiarii Programului „Prima Casă” până în iulie 2023

Există punctul G? Este, probabil, una dintre cele mai aprinse dezbateri în ceea ce privește anatomia femeilor. Unele femei nu vor avea niciodată un orgasm prin intermediul punctului G, în timp ce unele femei obțin plăcere exclusiv din acest tip de stimulare. Există punctul G? Sexologul și autoarea cărții Come As You Are, Emily Nagoski, […] Articolul Tot ce trebuie să știi despre punctul G apare prima dată în ea.md.