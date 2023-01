Manchester City pregătește o ofertă “de nerefuzat” pentru Rafael Leao, starul de la AC Milan

16:40

Premiile Oscar 2023: Filmele care au primit cele mai multe nominalizări Filmele "Everything Everywhere All at Once" (11), "All Quiet on the Western Front" (8), "The Banshees of Inisherin" (8) au primit cele mai multe nominalizări la premiile Oscar 2023. Cea de-a 95-a ediţie a premiilor Oscar va avea loc duminică, 12 martie, la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood, gazdă fiind Jimmy Kimmel. Aproape 10.000 de profesionişti din cinematografie au votat. Nominalizările pentru cele 23 de categorii al...