Ia națională, recunoscută de UNESO, este vernisată într-o expoziție la Sankt Petersburg

Anastasia Gracheva este prima reprezentantă a Republicii Moldova care va evolua la un Campionat European la patinaj artistic printre seniori, transmite IPN. Turneul va avea loc la Espoo Metro Areenna din Finlanda în perioada 25-29 ianuarie și va aduna sportivi din 36 de țări. Reprezentanții din Rusia și Belarus nu...