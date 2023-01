Mesajul emoționant al soției lui Zelenski, de ziua sa: „Vreau să zâmbesc cu tine pentru totdeauna. Dă-mi ocazia!”

03:00

Plenul Consiliului Concurenței informează că pe 23 ianuarie a inițiat o investigație referitor la semnele de abuz de poziție dominantă de către întreprinderea care gestionează aplicațiile digitale Yandex Go și Yandex Pro, utilizate la prestarea și folosirea serviciilor de taxi. Investigația a fost inițiată după examinarea prealabilă a unei plângeri depuse în adresa Consiliului Concurenței la […]