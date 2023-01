Ministrul Apărării: Nu suntem pregătiți pentru aderarea la NATO

12:00

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai Poliției de Frontieră au reținut cel de-al optulea membru al grupului infracțional, care transporta ilegal cetățeni ucraineni care tranzitau Moldova, cu taxe care începeau de la 7500 dolari per persoană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bărbatul reținut acum are vârsta de 40 de ani și are … Articolul Cu barca peste râul Nistru, din Ucraina spre Moldova: „Călătoria” costă 7500 dolari per persoană apare prima dată în ZUGO.