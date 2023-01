Patru modalităţi simple prin care îţi poţi îmbunătăţi postura

05:10

Premiile Oscar 2023. Filmele „Everything Everywhere All at Once” (11), „All Quiet on the Western Front” (9), „The Banshees of Inisherin” (9) au primit cele mai multe nominalizări la premiile Oscar 2023. Cea de-a 95-a ediţie a premiilor Oscar va avea loc duminică, 12 martie, scrie romaniatv.net. Premiile Oscar 2023. Cea de-a 95-a ediţie a premiilor Oscar va […] Articolul Lista filmelor cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar 2023 apare prima dată în Realitatea.md.