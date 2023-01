Slusari: Timpurile s-au schimbat, dar nu în Portul Giurgiulești unde se simte suflarea mafiei.

15:10

Cristina Bucșa, jucătoare născută în Chișinău, a eliminat-o la Australian Open pe canadianca, Bianca Andreescu, deținătoarea Grand Slamului la US Open din 2019. Pentru basarabeancă urmează un duel cu numărul unu în tenisul feminin, poloneza Iga Swiatek. Cristina Bucșa (25 de ani, 100 WTA) a reușit cea mai importantă victorie din carieră. Moldoveanca de la ... Moldoveanca, Cristina Bucșa în turul trei la Australian Open – A eliminat-o pe deținătoarea unui Grand Slam