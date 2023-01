O adolescentă din Nisporeni, bătută cu cruzime de o minoră. Poliția s-a autosesizat

09:20

ANRE a stopat exporturile de energie electrică pentru asigurarea țării cu electricitate, în același timp Energocom nu cumpără energie de la producătorii locali. O spune Veaceslav Moldovan, reprezentantul unei companii locale de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Potrivit antreprenorului, autoritățile preferă contractele mari cu MGRES sau România, în...