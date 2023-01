Comisia Europeană a făcut anununțul – Ce se întâmplă cu asistența macro-financiară pentru Moldova

20:00

Anul 2022 a fost pierdut în mare parte pentru sectorul zootehnic. Ramura a fost afectată concomitent de multiple crize. Inputurile și resursele energetice s-au scumpit exorbitant. A fost deficit de furaje și materiale de construcție. S-au triplat dobânzile la credite. În același timp, prețurile la producția oferită de producători au fost derizorii. O spun reprezentanții ...