Audit la „Moldovagaz” // Milioane de lei, cheltuiți nejustificat

08:50

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai Poliției de Frontieră au reținut cel de-al optulea membru al grupului infracțional, care transporta ilegal cetățeni ucraineni care tranzitau Moldova, cu taxe care începeau de la 7500 dolari per persoană. Bărbatul reținut acum are vârsta de 40 de ani și are dublă cetățenie – a Moldovei … Articolul VIDEO / / Un alt membru al unui grup criminal, specializat în transportarea ilegală a cetățenilor din Ucraina în Moldova – reținut apare prima dată în Punctul pe i.