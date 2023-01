Ucraina va avea nevoie de aproape $140 miliarde pentru a repara infrastructura bombardată de armata rusă. Numărul clădirilor distruse

17:10

Un minor de 15 ani din satul Hagimus, raionul Căușeni, a fost sechestrat și maltratat de către colaboratorii structurilor ilegale din regiunea transnistreană, scrie Zona de Securitate. Totul s-a întâmplat pe 20 ianuarie, în jurul orei 16:00. Adolescentul se îndrepta spre casă după antrenamentul de la sala de sport pe care o frecventează în orașul […]