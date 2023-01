Kremlinul avertizează Berlinul că livrările de tancuri vor deteriora în continuare relaţiile ruso-germane

22:50

Avatar: Calea Apei depășește un alt record Avatar: The Way of Water bate recorduri după recorduri iar recent a bifat încă unul destul de semnificativ. Mai exact, a reușit să încaseze peste 2 miliarde de dolari. Filmul, care a debutat pe 16 decembrie 2022, reprezintă continuarea destul de târzie a primului Avatar al lui James Cameron, din 2009, care rămâne filmul cu cele mai mare încasări din toate timpurile, la nivel mondial. Avatar: The Way of Water readuce în prim-plan distribuția originală, î...