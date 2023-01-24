(VIDEO) SECRETARUL EXECUTIV AL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR A DECLARAT CĂ ÎN PSRM NU EXISTĂ DIVERGENŢE
Infotag, 24 ianuarie 2023 14:00
(VIDEO) SECRETARUL EXECUTIV AL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR A DECLARAT CĂ ÎN PSRM NU EXISTĂ DIVERGENŢE
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ACTIVITATEA DANUBE OIL COMPANY A FOST SUSPENDATĂ PÂNĂ LA ÎNLĂTURAREA ÎNCĂLCĂRILOR DEPISTATE # Infotag
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MINISTRUL ECONOMIEI: OBIECTIVUL GUVERNULUI ESTE DE A EDIFICA O ECONOMIE LIBERĂ, DESCHISĂ ŞI ECHITABILĂ # Infotag
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OAMENII LEGII AU STABILIT IDENTITATEA UNUI BĂRBAT GĂSIT MORT ÎNTR-UN APARTAMENT ÎNCHIRIAT DIN CHIȘINĂU # Infotag
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AMBASADORII GERMANIEI ȘI FRANȚEI AU VORBIT DESPRE IMPORTANȚA PĂSTRĂRII PRINCIPIILOR TRATATULUI DE LA ÉLYSÉE ÎN CONDIȚIILE ACTUALE # Infotag
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ANRCETI A DISPUS ÎN 2022 AMENZI ÎN VALOARE DE 212,1 MII LEI PENTRU ÎNCĂLCĂRI ÎN SFERA COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE # Infotag
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MAI PROPUNE ÎNĂSPRIREA PEDEPSELOR PENTRU ŞOFERII CARE DEPĂŞESC VITEZA ȘI CEI CARE REFUZĂ SĂ ACORDE PRIORITATE PIETONILOR # Infotag
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GERMANIA ŞI-A RECONFIRMAT DISPONIBILITATEA DE A SPRIJINI MOLDOVA ÎN DEPĂȘIREA CONSECINȚELOR RĂZBOIULUI DIN UCRAINA # Infotag
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CALEA FERATĂ A MOLDOVEI ŞI-A SPORIT SEMNIFICATIV VOLUMUL TRANSPORTULUI DE MĂRFURI ÎN 2022, ÎN POFIDA CRIZELOR # Infotag
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OFICIALII DIN MOLDOVA AU EXPRIMAT CONDOLEANŢE ÎN LEGĂTURĂ CU DECESUL CONDUCERII MAI DIN UCRAINA # Infotag
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CEDO A OBLIGAT MOLDOVA SĂ PLĂTEASCĂ PESTE 12 MII EURO PENTRU ÎNCĂLCAREA CONDIȚILOR DE DETENŢIE # Infotag
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU CONTEAZĂ PE SPRIJINUL BERD ÎN DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN MOLDOVA # Infotag
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