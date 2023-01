Japonia sprijină procesele democratice și parcursul european al Republicii Moldova

14:40

Fostul președinte al Partidului Nostru și ex-primar de Bălți, Renato Usatîi, anunță revenirea în politica moldovenească. În cadrul unei conferințe de presă, el a declarat că decizia a fost luată din cauza modului defectuos în care este guvernată Republica Moldova, fiind motivată și de rezultatele unui sondaj de opinie în... The post Renato Usatîi anunță revenirea în politică appeared first on Portal de știri.