Presa americană, zguduită de disponibilizări masive pe fondul contextului economic sumbru

05:30

Un nor masiv, de forma unui Obiect Zburător Neindentificat (OZN), a putut fi admirat de curând pe cerul unui oraș din Turcia. Direcția de Meteorologie din Turcia susține că formațiunea în formă de OZN, apărută vineri pe cerul din Bursa, a fost un exemplu de nori cu lentile care se formează în general ca urmare […] The post Fenomen spectaculos – un nor masiv, în formă de OZN, a plutit deasupra orașului Bursa first appeared on NEXTA.