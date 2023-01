(VIDEO) California: Al doilea atac armat din ultimele trei zile. Șapte angajați ai unei ferme au fost împușcați

09:30

Ex-președintele Republicii Moldova Igor Dodon a comentat informațiile publicate în spațiul mediatic despre călătoria sa în România. El susține că în spatele informațiilor ar fi procurorul de caz. Dodon mai avertizează că ar urma să fie publicate informații ridicate în timpul perchezițiilor din luna mai a anului trecut, despre care susține că ar conține „elemente […] The post „Regimul nu are nimic sfânt”. Dodon a comentat detaliile din presă despre deplasarea sa în România appeared first on NewsMaker.