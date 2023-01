Partenerii sociali au dezbătut carențe în salarizare cu ministerele de resort

15:10

– Doamnă Angela Otean, cum ați început noul an? Fiindcă pe cel vechi l-ați termi­nat in crescendo: ați fost nominalizată „Femeia anului în justiție” de revista „Aquarelle”. – Anul acesta l-am început, se pare, cu stângul. Cu o viroză severă și cu o senzație că am mai descoperit o nouă tulpină de Covid. (Râde). In […]