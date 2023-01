Unirea Moldovei cu Tara Romneasca, de la 24 ianuarie 1859. Caracterul domnitorului Alexandru Ioan Cuza

In timpurile acelea au iesit la iveala personalitati ce au ramas inscrise pentru totdeauna in inimile noastre intre care in prim plan domnitorul „Unirii”, Alexandru Ioan Cuza. Despre acest mare roman s-a scris mult, dar nimeni atat de documentat precum istoricul de exceptie, academicianul A.D.Xenopol (1845-1920), in lucrarea sa mai putin cunoscuta publicului larg, „Domnia …

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul