Sistări temporare de apă pentru 26 ianuarie

Producția lui James Cameron "Avatar: The Way Of Water" ("Avatar: Calea apei") a ajuns la încasări de peste două miliarde de dolari în șase săptămîni de la prezentare.{{657476}}Potrivit Variety, "Avatar: The Way Of Water" a devenit al șaselea film din istorie, care a depășit această cifră. Din listă mai fac parte: prima parte a "Avatar", "Avengers: Endgame", "Titanic", "Star Wars: The Force Awa