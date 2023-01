(video) Un minor din Căușeni ar fi fost maltratat de către structurile ilegale din regiunea transnistreană

10:00

Avatar: The Way of Water a încasat deja peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial, urcând în topul celor mai vândute filme din istorie. Este al șaselea weekend consecutiv în care filmul nu părăsește prima poziție după numărul acestuia de vizualizări, transmite CNN. Сообщение Filmul „Avatar: The Way of Water” a încasat deja peste 2 miliarde de dolari, devenind printre cele mai vândute din istorie появились сначала на #diez.