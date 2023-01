Dispariția Mădălinei Cojocari: Un psiholog criminalist intervine în anchetă

10:50

Avocații din Marea Britanie au permisiunea de a-i oferi consiliere juridică deputatului fugar Ilan Șor, dar doar dacă dispun de o licență specială pentru aceasta sau dacă prestează serviciile gratuit. Informația a fost comunicată pentru TV8 de reprezentanții Ambasadei Marii Britanii la Chișinău. Sursa menționează că a întrebat reprezentanții Ambasadei dacă are dreptul o companie din Marea