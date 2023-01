Alergia la frig, tot mai întâlnită în rândul adolescenților. Simptome, diagnostic și tratament

15:30

Valeria are 26 de ani. Atunci când era însărcinată în a 21-a săptămână, în urma unor analize de laborator recomandate de medicul ginecolog, a aflat că i-au fost depistate celule precanceroase pe colul uterin. Pe tot parcursul sarcinii a primit tratament adecvat și, datorită intervenției medicilor, își ține acum în brațe fiica. Până la sarcină,…