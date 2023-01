Criză fără precedent în lume – lipsă de OUĂ după explozia prețurilor. Ce soluție există?

18:00

În plină criză a energiei, o școală din statul american Massachusetts este iluminată non-stop. De aproape un an și jumătate, nimeni nu poate stinge cele aproximativ 7.000 de becuri din clădire, relatează NBC News. Sistemul de iluminat a fost instalat la Liceul Regional Minnechaug când a fost construită clădirea, în urmă cu peste un deceniu, […]