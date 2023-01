Popșoi, recunoscător lui Zelenski: Transnistria, parte a negocierilor

12:30

Elicopterul s-a prăbușit în dimineața zilei de miercuri, 18 ianuarie, în apropierea unei grădinițe și a unor clădiri rezidențiale din orașul Brovarî din regiunea Kiev, relatează publicația britanică The Guardian și presa ucraineană, citată de libertatea.ro. Ministrul de Interne al Ucrainei, Denis Monastirski, prim-adjunctul său și un secretar de stat au murit în urma prăbușirii elicopterului [...] The post Ministrul de interne al Ucrainei și primul său adjunct au murit appeared first on politics.md.