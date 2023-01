Ucraina: Un responsabil rus, la Soledar, două sate au fost capturate de forțele ruse

10:00

2023 va fi crucial pentru politica externă a Republicii Moldova, titreză DW. După ce Republica Moldova a primit în 2022 statutul de țară candidată la aderarea la UE, în acest an guvernarea trebuie să depună eforturi semnificative pentru a grăbi procesul de integrare europeană. Potrivit DW agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei accentuează și mai mult necesitatea accelerării procesului de integrare a Republicii Moldova. Relația Chișinăului cu Moscova a fost în 2022 una foarte tensionată iar regimul de la Kremlin a decis să continue politica de șantaj față de Republica Moldova. Aceasta s-a văzut cel mai mult în sectorul energetic, dar și în declarațiile dure din partea oficialilor ruși la orice tentativă a Chișinăului de distanțare de Federația Rusă. În pofida aspirațiilor europene, Kremlinul continuă să considere Republica Moldova un satelit pe care vrea să îl păstreze pe orbita sa de influență. Mai mult, Rusia nici n-a ascuns pe parcursul anului trecut că are în planuri să „ia” la pachet și Republica Moldova, scop care a fost zădărnicit de rezistența Ucrainei în război. După DW pentru a scăpa de pericolul și influența istorică a Rusiei, Republica Moldova are nevoie de o apropiere mai strânsă de UE, de multă voință politică, de accelerarea reformelor, dar și de o poziție mai fermă în raport cu regimul de la Kremlin.