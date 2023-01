Ion Ceban a criticat costurile ridicate pentru facturile la gaz și energie electrică

12:40

Partidul Mișcarea Alternativa Națională, înregistrat oficial. Despre aceasta a anunțat Ion Ceban, într-un live pe pagina sa de Facebook. „Vreau să fac un mic anunț. Acum vin de la ASP, unde propriul zis am ridicat documentele de constituirii a Partidului Mișcarea Alternativa Națională. De astăzi MAN-ul este cu permis legal, cu acte în regulă, vreau [...]