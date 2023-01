Top 10 semne că copilul tău are nevoie de ochelari

12:40

Amigdalectomia este o intervenție chirurgicală prin care se efectuează îndepărtarea amigdalelor. Amigdalele sunt situate în partea din spate a gâtului - câte o amigdală pe fiecare parte. Amigdalectomia a fost cândva o procedură obișnuită pentru a trata infecția și inflamația amigdalelor (amigdalită). În prezent, amigdalectomia se efectuează de obicei pentru tulburări de respirație în timpul somnului, dar poate fi în continuare un tratament atunci când amigdalita apare frecvent sau nu răspunde la alte tratamente. O amigdalectomie poate fi, de asemenea, necesară pentru a trata probleme de respirație și alte probleme legate de amigdalele mărite și pentru a trata boli rare ale amigdalelor. Timpul de recuperare pentru o amigdalectomie este, de obicei, de cel puțin 10 zile până la două săptămâni De ce se face Amigdalectomia este necesară pentru a trata: Amigdalita recurentă, cronică sau severă Complicații ale amigdalelor mărite Sângerări ale amigdalelor Alte boli rare ale amigdalelor Amigdalita Amigdalele sunt prima linie de apărare a sistemului imunitar împotriva bacteriilor și a virusurilor care intră în gură. Această funcție poate face ca amigdalele să fie deosebit de vulnerabile la infecții și inflamații. Cu toate acestea, funcția sistemului imunitar al amigdalelor scade după pubertate - un factor care poate explica cazurile rare de amigdalită la adulți. O amigdalectomie poate fi recomandată pentru a preveni episoadele frecvente și recurente de amigdalită. Amigdalita frecventă este în general definită ca: Cel puțin șapte episoade în anul precedent Cel puțin cinci episoade pe an în ultimii doi ani Cel puțin trei episoade pe an în ultimii trei ani Procedura poate fi recomandată, de asemenea, dacă: O infecție bacteriană care cauzează amigdalita nu se ameliorează cu tratament antibiotic O infecție care are ca rezultat o colecție de puroi în spatele amigdalei (abces amigdalian) nu se ameliorează cu tratament medicamentos sau cu o procedură de drenaj Complicații ale amigdalelor mărite Amigdalele se pot mări în urma unor infecții frecvente sau persistente sau pot fi mari în mod natural. Amigdalectomia se face pentru a trata următoarele probleme cauzate sau complicate de amigdalele mărite: Dificultăți de respirație Respirație întreruptă în timpul somnului (apnee obstructivă în somn) Alte boli sau afecțiuni ale amigdalelor O amigdalectomie poate fi utilizată și pentru a trata alte boli sau afecțiuni rare ale amigdalelor, cum ar fi: Țesut canceros (malignitate) la una sau la ambele amigdale sau suspiciune de malignitate Sângerare recurentă de la vasele de sânge din apropierea suprafeței amigdalelor Respirație urât mirositoare severă (halitoză) legată de resturile din fisurile amigdalelor Riscuri Amigdalectomia, ca și alte intervenții chirurgicale, prezintă anumite riscuri, cum ar fi: Reacții la anestezice. Medicamentele pentru a vă face să dormiți în timpul operației provoacă adesea probleme minore, pe termen scurt, cum ar fi dureri de cap, greață, vărsături sau dureri musculare. Problemele grave, pe termen lung, sunt rare, deși anestezia generală nu este lipsită de riscul de deces. Umflături. Umflarea limbii și a cerului moale al gurii (palatul moale) poate cauza probleme de respirație, în special în primele ore după procedură. Sângerare în timpul operației. În cazuri rare, în timpul intervenției chirurgicale apar hemoragii severe care necesită tratament suplimentar și o spitalizare mai lungă. Sângerare în timpul vindecării. Sângerarea poate apărea în timpul procesului de vindecare, în special dacă crusta de la rană este dislocată prea devreme. Infecție. Rareori, intervenția chirurgicală poate duce la o infecție care necesită un tratament suplimentar. Cum vă pregătiți pentru o amigdalectomie Veți primi instrucțiuni de la spital cu privire la modul în care să vă pregătiți pe dumneavoastră sau pe copilul dumneavoastră pentru o amigdalectomie. Informațiile pe care va trebui să i le prezentați medicului includ: Toate medicamentele, inclusiv medicamentele fără prescripție medicală și suplimentele alimentare, luate în mod regulat Antecedente personale sau familiale de reacții adverse la anestezice Antecedente personale sau familiale de tulburări de sângerare Alergii cunoscute sau alte reacții negative la medicamente, cum ar fi antibioticele Instrucțiunile de pregătire sunt următoarele: Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă ceară să nu mai luați unele medicamente sau să schimbați dozele medicamentelor cu câteva zile înainte de operație. Nu mâncați nimic după miezul nopții înainte de intervenția chirurgicală programată. Chirurgul dumneavoastră ar trebui să vă dea instrucțiuni privind consumul de alimente și lichide înainte de a vă prezenta la spital. Asigurați-vă că aveți o persoană care să vă însoțească acasă. Planificați între 10 zile și două săptămâni sau mai mult de recuperare. Este posibil ca adulții să aibă nevoie de mai mult timp decât copiii. Întrebările pe care trebuie să i le puneți medicului sau personalului medical pentru dumneavoastră sau din numele copilului dumneavoastră includ: Care sunt restricțiile mele alimentare înainte de operație? Când ar trebui să ajung la spital? Unde trebuie să mă înregistrez? Ce medicamente prescrise pot lua în zilele dinaintea operației? Când pot lua ultima doză? Care este timpul de recuperare preconizat? La ce restricții la activități sau la dietă trebuie să mă aștept în timpul recuperării? Este posibil să fie necesare teste sau analize de sânge înainte de operație. Medicul dumneavoastră poate solicita, de asemenea, un studiu al somnului (polisomnografie) dacă amigdalectomia este destinată tratării apneei obstructive de somn, a altor obstrucții ale căilor respiratorii și a unor alte afecțiuni. La ce vă puteți aștepta Amigdalectomia se face, de obicei, ca o procedură ambulatorie. Asta înseamnă că veți putea pleca acasă în ziua operației. Este posibilă o ședere peste noapte dacă apar complicații, dacă operația se face la un copil mic sau dacă aveți o afecțiune medicală complexă. Înainte de procedură O asistentă medicală poate folosi o listă de întrebări înainte de operație, cum ar fi să vă ceară să vă spuneți numele și motivul operației. Aceasta este o procedură standard pentru a asigura siguranța pacienților. În timpul procedurii Deoarece amigdalectomia se efectuează sub anestezie generală, dumneavoastră sau copilul dumneavoastră nu veți fi conștienți de procedură și nu veți simți durere în timpul operației. Chirurgul poate tăia amigdalele folosind o lamă (bisturiu) sau o unealtă chirurgicală specializată care folosește căldură sau unde de căldură de înaltă energie sau unde sonore pentru a îndepărta sau distruge țesuturile și pentru a opri sângerarea. După procedură Problemele frecvente după o amigdalectomie includ următoarele: Durere moderată până la severă în gât timp de una până la două săptămâni Durere în urechi, gât sau maxilar Greață și vărsături timp de câteva zile Febră ușoară timp de câteva zile Respirație urât mirositoare timp de până la două săptămâni Umflarea limbii sau a gâtului Senzația de ceva blocat în gât Anxietate sau tulburări de somn la copii Pașii pentru a gestiona durerea și a promova o bună recuperare includ următoarele: Medicamente. Luați medicamente pentru durere conform indicațiilor chirurgului sau personalului spitalului. Lichide. Este important să consumați multe lichide după operație pentru a evita deshidratarea. Apa este alegerea potrivită. Alimente. Alimentele fade care sunt ușor de înghițit, cum ar fi piureul de mere sau bulionul, sunt cele mai bune alegeri imediat după operație. Alimente precum înghețata și budinca pot fi adăugate la dietă dacă sunt tolerate. Alimentele care sunt ușor de mestecat și de înghițit trebuie adăugate în dietă cât mai curând posibil. Evitați alimentele acide, picante, tari sau crocante care pot provoca durere sau sângerare. Odihna. Odihna la pat este importantă timp de câteva zile după operație, iar activitățile intense - cum ar fi alergatul și mersul pe bicicletă - trebuie evitate timp de două săptămâni după operație. Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră ar trebui să vă puteți întoarce la muncă sau la școală după ce ați reluat o dietă normală, ați dormit normal toată noaptea și nu aveți nevoie de medicamente pentru durere. Discutați cu medicul dumneavoastră despre orice activități care trebuie evitate. Când trebuie să consultați medicul sau să primiți îngrijiri de urgență Fiți atenți la următoarele complicații care necesită îngrijire medicală promptă: Sângerare. Este posibil să vedeți mici pete de sânge întunecat din nas sau din salivă, dar orice sânge roșu aprins necesită o vizită la urgență pentru o evaluare și un tratament prompt. Poate fi necesară o intervenție chirurgicală pentru a opri sângerarea. Febră. Sunați-vă medicul dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră are febră de 38,9 C sau mai mare. Deshidratare. Adresați-vă medicului dacă observați semne de deshidratare, cum ar fi urinare redusă, sete, slăbiciune, dureri de cap, amețeli sau vertij. Semnele comune de deshidratare la copii includ urinarea de mai puțin de două sau trei ori pe zi sau plânsul fără lacrimi. Probleme de respirație. Sforăitul sau respirația zgomotoasă sunt frecvente în prima săptămână sau cam așa ceva de recuperare. Cu toate acestea, dacă dvs. sau copilul dvs. aveți dificultăți de respirație, solicitați asistență medicală de urgență. Rezultate Amigdalectomiile executate pentru tratarea amigdalitei bacteriene recurente reduc frecvența și gravitatea anginei streptococice și a altor infecții bacteriene. Amigdalectomiile pentru tratarea amigdalitei virale au un beneficiu mai mic. Amigdalectomiile pentru tratarea apneei obstructive de somn și a altor afecțiuni care nu au legătură cu infecțiile pot îmbunătăți rezultatele atunci când alte strategii de tratament nu au fost benefice.