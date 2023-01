(FOTO) Giurgiulești: Incendiul încă nu a fost stins. Cum arată acum zona cuprinsă de flăcări

17:00

Mircea Geoană, secretarul general adjunct NATO, a declarat unui interviu pentru Digi24, că Republica Moldova încearcă să iasă din sfera de influență a Federației Ruse, iar NATO, UE și Bucureștiul o vor ajuta în acest demers. Oficialul NATO a mai declarat că acum contextul este unic, iar influența pe care Rusia o mai poate exercita […] The post Mircea Geoană: statele UE și NATO vor ajuta Moldova să scape de sub influența Rusiei appeared first on NewsMaker.