Insomnia tratament: plante care ajută la tratarea bolii şi cauzele insomniei

10:00

Ion Chicu susține că “reforma Justiției” promovată de Maia Sandu și PAS se reduce la încălcarea flagrantă a Constituției, iar prin așa numitul “pre-vetting” se urmărește subordonarea politică totală a justiției. PAS blochează implementarea modificărilor Constituției, elaborate în anul 2020 și votate chiar de ei în anul 2021 sub presiunea partenerilor străini, or acele modificare […] The post Ion Chicu: “Reforma Justiției” promovată de Maia Sandu și PAS se reduce la încălcarea flagrantă a Constituției first appeared on NEXTA.