SUA a decis să mențină câteva mii de soldați americani în România

15:50

Puiul de leu adus din Ucraina va rămâne, deocamdată, în îngrijirea agricultorului. Grădina Zoologică nu are condiții, în prezent, pentru a-l adopta, în plus ar fi un stres mult prea mare pentru animalul de șase luni, care ar putea și muri. De aceea, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma consultării cu specialiștii, a permis ca […] Articolul Baghira va fi leu de casă. Grădina Zoologică nu are condiții pentru ea. Stăpânul îi va construi volieră cu podea caldă apare prima dată în Realitatea.md.