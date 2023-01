Poliția îndeamnă participanții din traficul rutier să fie mai prudenți, în contextul ceții dense din această seară

12:45

Participă la ateliere, colaborează cu regizori și activiști, realizează proiecte creative cu focus pe drepturile omului și probleme sociale și câștigă premii. Civil Society Pitch powered by One World Romania revine cu a cincea ediție a programului unic de dezvoltare de documentar. Potrivit organizatorilor, această ediție va cuprinde ateliere, seminarii și mentorat cu specialiști internaționali pe durata unui an și se va desfășura în perioada martie 2023 – aprilie 2024, la București.