Estimarea Norvegiei: Circa 180 de mii de militari ruși și 100 de mii de militari ucraineni morți și răniți și 30 de mii de civili uciși

20:30

O propagandistă rusă relata live din Soledar, oraș despre care Moscova susține că a fost capturat complet, când a fost împușcată în genunchi de soldații ucraineni, transmite Hotnews.ro. The moment Russian propagandist Anastasia Yelsukova's was hit in her knee… • I guess #Soledar isn’t so safe… #UkraineWillWin #Ukraine #NAFOfellas pic.twitter.com/uV7VfVW3Tl — Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) January 21, 2023 Canalul național rusesc Pervîi Kanal scrie că un grup de corespondenți militari...