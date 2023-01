CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de catering

15:00

Întrebare: Redacția noastră reflectă în mare parte evenimentele din câteva localități din regiunea de nord a țării. De regulă, încercăm să ținem la curent cetățenii cu modul în care autoritățile publice gestionează banii publici. An de an însă ne confruntăm cu lipsă de transparență atunci când căutăm informații despre bugetele publice locale. Mai mult, în…