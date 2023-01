Ucraina ar fi lovit cu HIMARS o clădire din Lugansk în care erau soldați ruși, în special kadîroviți

17:20

Pentagonul a decis să mențină câteva mii de soldați americani în sud-estul României pentru încă nouă luni, aceasta fiind cea mai apropiată unitate a armatei americane de războiul din Ucraina, au declarat oficialii sâmbătă, potrivit The New York Times. Următoarea misiunea va fi condusă de un general cu două stele și din ea vor face parte militari de elită, transmite Digi24.ro. În ultimul an, Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflată la șapte minute de zbor cu racheta peste Marea Neagră, de unde fo...