Neutralitatea Republicii Moldova nu se schimbă ușor

Șeful interimar al Procuraturii Generale, Ion Munteanu, are de astăzi, 16 ianuarie, doi adjuncți. Este vorba de Aliona Nestirov, care se va ocupa de domeniul judiciar și Igor Demciucin care va fi responsabil de domeniul urmărire penală. Numirea acestora a fost făcută în baza demersurilor procurorului șef interimar către Consiliul Superior al Procurorilor.