Kievul se teme că Rusia va ataca în curând Ucraina simultan pe trei fronturi

07:30

Ion Chicu constată că PAS a decis să completeze bugetul statului din contul îngrădirii accesului oamenilor la justiție. Or anume aceasta este esența modificărilor legislative promovate de gruparea analfabetă și coruptă PAS, prin care se majorează esențial taxa de stat pentru diferite proceduri juridice, mai spune Chicu. În sens final, oamenii cu venituri mici, pur […] The post PAS a decis să completeze bugetul statului din contul îngrădirii accesului oamenilor la justiție first appeared on NEXTA.