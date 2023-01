Doi primari “de succes” au aderat la partidul de guvernare

09:10

La 20 ianuarie 2023, în incinta Consiliului Raional Cahul, s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului ”Creșterea competitivității turistice în zona Clusterului turistic VIA Cahul”, la care au participat vicepreședinele raionului, Tatiana Seredenco, managerul Clusterului turistic VIA Cahul, Silvia Știrbeț, membrii Clusterului turistic, reprezentanți ai businessului, autorităților publice locale, instituții de cercetare-dezvoltare-inovare, instituții catalizatoare, alte […] Post-ul La CR Cahul s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului „Creșterea competitivității turistice în zona Clusterului turistic VIA Cahul” apare prima dată în Provincial.