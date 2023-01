Hotelul din Europa unde poți dormi cu capul într-o ţară şi cu picioarele în altă ţară

04:30

Neputând învinge Ucraina pe câmpul de luptă, Rusia a apelat la alte instrumente. Prima este distrugerea infrastructurii critice pentru a face Ucraina de nelocuit în timpul iernii reci. A doua este impunerea negocierilor. Acesta al doilea front merită să fie privit mai atent, scrie The New Voice of Ukraine. De fapt, Federația Rusă a încercat […]