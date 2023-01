ULTIMA ORĂ: Austria îşi menţine veto-ul în privinţa extinderii Schengen

18:30

De astăzi în Republica Moldova se interceptează Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Tik-Tok, Messenger, Instagram, anunță liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, transmite INDEX. "Astăzi a fost înregistrat primul demers la Judecătoria Ciocana în acest sens. Am vorbit despre acest lucru recent, mai bine de 1 lună Maia Sandu a alocat 10 000 000$ în acest sens", spune […]