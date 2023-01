Care este cea mai vizitată țară din lume. Două țări europene se întrec pentru locul întâi

22:30

O formaţiune noroasă extrem de rară, care creează o iluzie optică şi îi face pe privitori să creadă că se uită la un Obiect Zburător Neindentificat (OZN), a putut fi admirat pe cerul oraşului Bursa din Turcia, informează vineri Digi24.ro cu referire la BBC. Tiparul său, asemănător undelor, este cunoscut sub denumirea de "nor lenticular". Un nor atât de neobişnuit reprezintă un eveniment rar, notează jurnaliştii de la BBC, potrivit Agerpres. Bursa este un oraş situat la baza unui lanţ muntos, o p...