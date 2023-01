Razboiul din tara vecina nu se va incheia cel mai probabil in acest an. Secretarul american al Apararii: "Va fi foarte dificil ca fortele ruse sa fie alungate de pe toate teritoriile pe care le ocupa in Ucraina" - VIDEO

Razboiul din tara vecina nu se va incheia cel mai probabil in acest an. Secretarul american al Apararii: "Va fi foarte dificil ca fortele ruse sa fie alungate de pe toate teritoriile pe care le ocupa in Ucraina" - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md