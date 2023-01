Ucraina își ia rămas bun de la victimele accidentului aviatic de la Brovari

19:00

Explozie de culoare, în centrul New Yorkului! Flatiron Plaza a înflorit la propriu, în plină iarnă, fiind înfrumusețată cu o mulțime de flori de floarea-soarelui. Potrivit organizatorilor, acțiunea are drept scop creșterea gradului de conștientizare a populației referitor la sprijinul de care are nevoie poporul ucrainean pe fondul invaziei ruse. Totodată, floarea-soarelui, care este și un simbol al Ucrainei, le amintește trecătorilor despre problemele cu care se confruntă refugiații în acest război.