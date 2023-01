(VIDEO) Doi bărbați din Puhoi, reținuți după ce și-ar fi omorât amicul de păhar

11:00

Cetățeni din opt state nu vor mai putea obține vize de tranzit pentru Republica Moldova. Decizia a fost luată de Comisia Situații Excepționale (CSE). Solicitanții de vize de tip B și C vor fi nevoiți să se prezinte personal la interviuri. Membrii CSE au decis să înăsprească unele prevederi privind eliberarea vizelor. Astfel, a fost suspendată, […] The post (DOC) Cetățeni din 8 țări nu vor mai primi vize de tranzit pentru Republica Moldova appeared first on NewsMaker.