Ialoveni: L-au bătut și omorât, după ce au consumat împreună băuturi alcoolice; Suspecții, doi bărbați, reținuți de poliție

Dosarul Stoianoglo: PG nu are pretenții materiale față de procuror general suspendat Procuratura Generală nu are obiecții față de Alexandr Stoianoglo în dosarul în care acesta este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu. Declarațiile au fost făcute astăzi de reprezentantul instituției, Iurie Lealin, la ședința de judecată. Acesta a precizat că suma de 163 de mii 990 de lei, achitată sub formă de indemnizație procurorului Nicolae Chitoroagă, este una considerabilă pentru Procuratură, iar di...