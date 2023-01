Podolyak le cere aliaţilor „să gândească mai repede” în privinţa ajutorului militar

11:30

Un procuror din statul american New Mexico i-a pus joi sub acuzare pe actorul Alec Baldwin și alte persoane pentru împușcarea mortală a regizoarei de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale westernului „Rust”, anunță Reuters și ABC News, citat de Hotnews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Procuroarea Mary Carmack-Altwies a anunțat că Baldwin … Articolul Alec Baldwin a fost pus sub acuzare pentru uciderea regizoarei de imagine Halyna Hutchins apare prima dată în ZUGO.