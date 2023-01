Interpreta Monetocika a fost declarată „agent rus” în Rusia

21:20

Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor (PSRM) Igor Dodon a respectat și în acest an tradiția de Bobotează. Acesta a mers la Mănăstirea Țigănești și s-a scufundat în apa rece a lacului. „De la an la an de Bobotează observ tradiția scufundarii în apă. Astăzi, am fost l-a mănăstirea din Țigănești, lângă alți zeci de […] The post (VIDEO) Tradiția-i tradiție. Igor Dodon s-a scufundat de Bobotează în apa rece a unui lac appeared first on NewsMaker.