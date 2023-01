„Este o imixtiune directă în exercitarea funcției de avocat” – opinia lui Teodor Cârnaț despre presiunea asupra avocaților lui Șor

09:50

Vicepreședintele Partidului „ȘOR", deputatul Marina Tauber, a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar. O decizie în acest sens a fost luată, joi, de către magistrații Curții de Apel Chișinău. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Marina Tauber a declarat că această decizie este „prima victorie din acest an și […]