Ana Revenco, vizită la Giurgiulești: Există un risc crescut de explozie. Vom solicita ca CSE să examineze situația

Fostul ministru de Interne, Alexandru Jizdan, a fost pus sub învinuire în dosarul Petic. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. "Da, e pus sub învinuire în dosarul Petic și beneficiază în continuare de prezumția nevinovăției, potrivit legii", a precizat Gaitur. Dosarul pe numele lui Gheorghe Petic […]