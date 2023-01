Reacția Kremlinului la reuniunea NATO din Germania: „Se dezvoltă o spirală ascendentă”. Ce spune Rusia despre înarmarea Ucrainei

11:10

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au fost din nou față în față, în amicalul de lux All Stars Riyadh - PSG (4-5). Înaintea partidei, starul portughez s-a îmbrățișat la vestiare cu mai mulți dintre adversarii săi, printre care Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappe și Lionel Messi. După meci, Ronaldo a postat un mesaj pe rețelele sociale, alături de câteva fotografii surprinse la evenimentul de gală care a avut loc la Ryiadh. „Atât de fericit că am revenit pe teren și pe tabela de marcaj! Tototdată, mă bucur că am văzut niște prieteni vechi!”, a transmis Ronaldo, scrie digisport.ro.