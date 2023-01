MAI va solicita măsuri de urgență în urma incendiilor de la Giurgiulești: „Pot fi afectate relațiile internaționale”

16:10

Renato Usatîi a declarat pe 19 ianuarie că fratele lui Igor Dodon, Alexandru, ar fi fost reținut acum două zile de autoritățile de la Moscova. Ulterior, potrivit lui Usatîi, acesta a fost eliberat. Fostul președinte Igor Dodon spune că nu nu are „așa informații” despre fratele său. La fel, el a menționat că nu comunică cu el […] The post Renato Usatîi susține că fratele lui Igor Dodon ar fi fost reținut la Moscova. Reacția fostului președinte appeared first on NewsMaker.